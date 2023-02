World Radio Day Radiolina in diretta per la grande festa 

Molto più di una celebrazione, molto più di una festa. Il World Radio Day, andato in scena ieri alla Mediateca del Mediterraneo di Cagliari in via Mameli, è stato un momento di incontro e di condivisione, un’opportunità per mostrare ai tanti studenti presenti ciò che si cela dietro l’universo radiofonico, uno sguardo ravvicinato su uno degli strumenti più apprezzati di sempre dalle persone che, nonostante il tempo che inesorabilmente scorre, continua a raccogliere consensi.

Tante radio locali alla Mem, tra queste Radiolina, la prima nell’Isola, che ha inaugurato il suo nuovo corso il 30 gennaio sempre con quell’entusiasmo e quel desiderio di mettersi alla prova che la caratterizza sin dai primi esordi nel 1975 in vico Duomo nel cuore del quartiere Castello, ricoprendo un ruolo fondamentale nella vita di tutti i sardi che, giornalmente da quasi mezzo secolo, si collegano per ascoltare i programmi del palinsesto.

I protagonisti

Francesco Pisano, ex difensore del Cagliari e attuale vice allenatore della Primavera, è stato Intervistato da Lele Casini (voce delle radiocronache delle partite dei rossoblù) e dalla giornalista di Videolina Mariangela Lampis. Tanti gli argomenti trattati, dai momenti più intensi vissuti in campo – come ad esempio la ricorrenza dei dieci anni del suo unico gol in occasione della vittoria del Cagliari il primo febbraio contro la Roma all’Olimpico – alla sua passione per la musica e in particolare per Vasco Rossi sino all’attenzione verso i giovani, la loro crescita e la speranza che possano un giorno esordire in prima squadra con la maglia rossoblu proprio come nel caso di Christos Kourfalidis centrocampista che, dopo essersi distinto nella Primavera, ha conquistato la fiducia di sir Claudio Ranieri guadagnandosi un posto tra i titolari. Ai microfoni di Radiolina anche il sindaco del capoluogo Paolo Truzzu che, da tifoso autentico qual è sin da ragazzo, ha commentato la vittoria di sabato scorso contro il Benevento. «Il Cagliari ha giocato un'ottima partita, dando prova di carattere in un momento delicato», le sue parole. «Il campionato è ancora lungo e la squadra può fare il salto di qualità».

A proposito di calcio, è noto quanto lo sport abbia ispirato cantautori e artisti di vario tipo e proprio su questo si è soffermato Lele Casini che ha proposto una serie di pezzi a tema calcistico tra cui spiccano brani amatissimi dai ragazzi come “Waka Waka” di Shakira. Un rapporto quello tra radio e sport analizzato anche durante il collegamento con Stefano Birocchi e “La Strambata”.