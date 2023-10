World dancing league,  successo al Palapirastu 

Si è chiusa con un successo la prima prova della World Dancing League, il nuovo format sposato dalla Wdsf, la Federdanza mondiale, oggi diventata olimpica grazie alla introduzione della breaking dance nel programma di Parigi 2024.

Sono state due giornate ad alto contenuto spettacolare quelle che hanno visto sfidarsi sula pista del Palasport di via Rockefeller, di fronte a oltre duemila spettatori, le migliori 16 coppie del mondo nel ranking delle danze latin e in quelle standard (i balli classici). Alle semifinali latin sono state le coppie tedesche, spagnole, cinesi e rumene a giocarsi l’accesso alla finalissima. Balan/Moshenka, i tedeschi campioni del mondo in carica, hanno avuto la meglio sulla coppia emergente della danza sportiva mondiale latin, i cinesi Bangbang/Du, dopo una gara di grandissimo contenuto tecnico, in cui ha prevalso ancora la perfezione tecnica del duo di Stoccarda, che rimane la coppia da battere. Nelle danze standard i danesi Kolobov/Busk in semifinale contro tre coppie dell’Est Europa: Cojoc/Matei (Rom), Glukhov/Glazunova (Mold) e Mycka/Freiberga (Pol). Alla finalissima vanno Romania e Moldavia. La migliore coppia italiana di questo Sardinia Challenge è stata Testa/Brezzo, che sono stati eliminati ai quarti di finale nel latin, ma contro gli imbattibili Balan/Moshenka. Niente da fare invece per Paolone/Zuza (Latin) e Gioncada/Demidova (Standard) che non sono riusciti a passare la fase eliminatoria.

Con un prize money di circa 60mila euro e medaglie e trofei unici nello sport mondiale, dotati di un chip rilevabile da smartphone, la World Dancing League si è velocemente affermata come il circuito più prestigioso del panorama internazionale della danza sportiva professionistica.

