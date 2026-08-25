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Parahockey.
26 agosto 2026 alle 00:39

World Cup, trionfo azzurro con Lecis e Carta 

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La nazionale italiana di parahockey ha vinto la prima edizione della “ID World Cup”. A Wavre, in Belgio, gli “Invincibili” hanno arricchito la collezione di successi, e dopo i titoli europei in serie sono saliti sul tetto del mondo. Due cagliaritani tra i protagonisti, il veterano azzurro Marco Lecis, e Roberto Carta, nuovo direttore tecnico della nazionale paralimpica, che vanta 27 scudetti su prato da allenatore e giocatore. Una vittoria dopo l’altra sin dalla fase a gironi. 12-0 all’Irlanda, 5-0 a tavolino per il forfait dello Zambia, 6-0 al Pakistan, 8-1 alla Francia con Lecis a segno, 10-1 agli Stati Uniti, 7-3 al Belgio e 9-2 alla Germania. Lunedì sera alla Belfius Arena la finale con la Spagna, dominatrice dell’altro girone con sette vittorie. E gli Invincibili del coach Stefano Censoni non hanno tremato vincendo 5-4 una sofferta partita. Lecis, tesserato con l’Amatori Cagliari, aggiunge così un altro trofeo, il più importante, alla sua collezione di titoli italiani ed europei.

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