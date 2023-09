World Cup, la Namibia primo ostacolo 

Il Mondiale di rugby è cominciato ieri con il trionfo della Francia a Saint Denis (di fronte a 78.600 spettatori) sugli All Blacks per 27-13.

Oggi tocca all'Italia di Kieran Crowley, che debutta nello stesso girone a St. Etienne contro la Namibia (ore 13, Rai 2 e Sky Sport 1). Marius Goosen, assistente allenatore della difesa italiana, è sereno: «Contro Romania e Giappone abbiamo sviluppato la strategia di gioco che vogliamo usare contro la Namibia, dobbiamo concentrarci su noi stessi e su quel che possiamo fare. Contro il Giappone abbiamo fatto una bella prestazione, vogliamo ripeterla».

Il centro Luca Morisi è uno dei veterani azzurri: «So cosa vuol dire disputare un Mondiale, sia atleticamente, sia dal punto di vista emozionale e sono felice di poterlo far con un gruppo giovane, entusiasta, che si diverte e che mi fa stare bene». E aggiunge: «Entriamo in questa Rugby World Cup con ambizione, per arrivare il più avanti possibile, ma al tempo stesso consapevoli di dover fare un passo alla volta. Il primo è la Namibia, poi parleremo di quello che ci aspetta dopo».

Oggi in programma anche Irlanda-Romania (15.30), Australia-Georgia (18) e Inghilterra-Argentina (21).

