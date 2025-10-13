World Challenger, due argenti all’Italia 

Due argenti hanno gratificato la selezione italiana presente al World Boccia Challenger, torneo internazionale paralimpico, concluso al GeoPalace di Olbia. Grande protagonista è stato Gabriele Zendron, nella categoria BC3. Si è arreso in finale (5-1) nell’individuale al greco Panagiotis Katsonis, dopo aver superato nella fase a gironi il croato Toni Tomic (14-0), l’olandese Thomas Mirck (4-0) e lo sloveno Klemen Kramzar (14-0) e in semifinale il francese Jules Menard per 5-1.

Ieri, nella Coppia, assieme a Giulia Marchisio, un’altra medaglia d’argento: in finale successo per la coppia dell’Arabia Saudita (Rehab Almgbal e Abdullah Alsamkari) per 5-2. Per la selezione del ct Loreno Targa (con i vice Maria Rita Cattani e Lorenzo Fedele) uno doppio risultato di grande significato in proiezione delle paralimpiadi di Los Angeles 2028 alle quali gli azzurri ambiscono a qualificarsi, dopo l’amara esclusione da Parigi. «Due splendidi risultati che impatteranno sul ranking e daranno ulteriore spinta per il futuro», chiosa il presidente della Federbocce, Roberto Favre.

Alla seconda edizione della manifestazione, allestita dalla Ichnusa (con il sostegno della Regione), e appoggiata dal Comitato Paralimpico e dalla Fib, hanno preso parte ben 17 nazioni, oltre all’Italia. Da segnalare la finale dell’individuale maschile della categoria BC1, che ha visto l’israeliano Sergiy Babayan imporsi per 7-1 sull’arabo Abdulaziz Alzahrani. Successi nelle varie prove anche per Paesi Bassi, Germania, Ungheria, Spagna, Francia.

