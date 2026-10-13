World Boccia Challenger per duecento al GeoVillage 

La cerimonia inaugurale ieri al PalaGeovillage ha aperto l’edizione 2026 del World Challenger, la manifestazione di boccia paralimpica che fa parte del percorso di qualificazione a Los Angeles 2028. A Olbia la manifestazione, che vede la sinergia sportiva tra Comitato Paralimpico e Federbocce (nazionali e regionali) e quella istituzionale tra Ministero dello Sport e Giovani, Regione Sardegna e Comune Olbia, porta circa duecento atleti in rappresentanza di 22 nazioni.

Con particolare attenzione andranno seguiti gli italiani, capeggiati da Gabriele Zendron (15 al mondo), Giuseppe Rollo (20), Michela Maria Favini (29), Riccardo Zanella (43) e Claudia Targa (51). Non ci sono atleti sardi, ma la Sardegna sarà comunque presente in pedana con gli arbitri Diletta Sanna (Budoni), Damiano Tuveri (Cagliari) e Francesca Pasella (Olbia).

Oggi il via alle varie specialità di gara (individuale per le categorie BC1, BC2, BC3 e BC4, coppie BC3 e BC4, squadre BC1-BC2) che si protrarranno sino al weekend, con premiazioni sabato e cerimonia di chiusura lunedì.

RIPRODUZIONE RISERVATA