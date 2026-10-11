Workshop sul clima che cambia 

Orune ha ospitato due giorni di workshop formativi nell’ambito di Pathways2Resilience, progetto finanziato dall’Unione Europea per l’adattamento ai cambiamenti climatici. Attraverso testimonianze legate agli effetti della crisi climatica, l’obiettivo è elaborare entro la prossima estate un piano d’azione concreto.

I laboratori rientrano nel programma TPMBiosphere4Climate, promosso dal Parco di Tepilora, Basi Comunicanti, Smart Revolution e fondazione MedSea nella Riserva della Biosfera MaB Unesco di Tepilora, Rio Posada e Montalbo. «Come Parco avvertiamo pienamente la responsabilità di questo ruolo di coordinamento», ha dichiarato il direttore Alessandro Caria, evidenziando l’importanza del dialogo tra istituzioni e territorio.

Gli incontri hanno coinvolto amministrazioni locali, enti regionali, associazioni, scuole e operatori economici. La sindaca Giovanna Porcu ha ricordato il valore della sostenibilità per una comunità legata alla propria terra e alle tradizioni, guardando al futuro delle nuove generazioni.

Il presidente del Parco, Gianni Pilosu, ha sottolineato la necessità di prevenire emergenze come la crisi idrica e le alluvioni attraverso interventi concreti, manutenzione e tutela del territorio.

A fine ottobre sono previsti incontri analoghi a Cagliari, con assessorati e agenzie regionali impegnati ad affrontare gli effetti della crisi climatica.

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