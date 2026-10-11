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Orune
12 ottobre 2026 alle 01:47

Workshop sul clima che cambia 

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Orune ha ospitato due giorni di workshop formativi nell’ambito di Pathways2Resilience, progetto finanziato dall’Unione Europea per l’adattamento ai cambiamenti climatici. Attraverso testimonianze legate agli effetti della crisi climatica, l’obiettivo è elaborare entro la prossima estate un piano d’azione concreto.

I laboratori rientrano nel programma TPMBiosphere4Climate, promosso dal Parco di Tepilora, Basi Comunicanti, Smart Revolution e fondazione MedSea nella Riserva della Biosfera MaB Unesco di Tepilora, Rio Posada e Montalbo. «Come Parco avvertiamo pienamente la responsabilità di questo ruolo di coordinamento», ha dichiarato il direttore Alessandro Caria, evidenziando l’importanza del dialogo tra istituzioni e territorio.

Gli incontri hanno coinvolto amministrazioni locali, enti regionali, associazioni, scuole e operatori economici. La sindaca Giovanna Porcu ha ricordato il valore della sostenibilità per una comunità legata alla propria terra e alle tradizioni, guardando al futuro delle nuove generazioni.

Il presidente del Parco, Gianni Pilosu, ha sottolineato la necessità di prevenire emergenze come la crisi idrica e le alluvioni attraverso interventi concreti, manutenzione e tutela del territorio.

A fine ottobre sono previsti incontri analoghi a Cagliari, con assessorati e agenzie regionali impegnati ad affrontare gli effetti della crisi climatica.

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