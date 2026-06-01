Workshop, dibattiti, live e dimostrazioni al telaio: a Sa Manifattura due giorni dedicati alla tessitura 

Dopo gli appuntamenti dedicati all’intreccio e all’oreficeria, la rassegna Forme di Craft prosegue il suo percorso di esplorazione dell’artigianato sardo contemporaneo con un evento dedicato alla tessitura. Giovedì 4 venerdì gli spazi di Craft – Sardegna Ricerche, a Sa Manifattura (viale Regina Margherita, 3), ospiteranno “Tessitura in festa”, due giornate costruite come un’occasione di incontro, approfondimento e partecipazione attorno a una pratica che continua a rappresentare uno dei linguaggi più ricchi della Sardegna contemporanea. Workshop, incontri pubblici, dimostrazioni al telaio, installazioni, dialoghi tra tessitrici e una performance live attraverseranno il programma dell’iniziativa, dedicata alla relazione tra saperi tradizionali, progettazione contemporanea e costruzione di nuovi immaginari. Il progetto è curato da Silvia Marcis di Craft con la designer Roberta Morittu.

Le mattine del 4 e 5 giugno saranno dedicate al workshop “La tessitura come linguaggio espressivo”, laboratorio guidato dalle tessitrici Elena Mulas e Silvia Deledda con il coordinamento di Morittu. Il pomeriggio del 4 giugno sarà dedicato all’incontro “La lana come patrimonio culturale”. Interverranno Patrizia Maggia, direttrice di Agenzia Lane d’Italia, Pierpaolo Duce del Cnr – Istituto per la Bioeconomia e Giuseppe Demelas di M/U – Mariantonia Urru, con la moderazione della giornalista Silvia Gambi. Il 5 giugno spazio a “Biografie tessili”, dialogo tra tessitrici guidato da Roberta Morittu. Nella stessa giornata sarà presentata “Pedra, una pietra piena d’aria”, installazione del designer Gianfranco Setzu. A seguire, performance live di TVS, progetto della musicista e artista multimediale Teresa Virginia Salis.

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