Woody Allen punta su Parigi e ci conquista 

Molte volte crescere non significa fare le scelte giuste, ma rinunciare alla vita vera che si voleva vivere. E così quando all'improvviso torna il passato ci presenta il conto. Nel caso della bella Fanny (Lou de Laâge) il passato ha il viso di Alain (Niels Schneider) che la riporta a quegli anni in cui lei a Parigi era più autentica, meno borghese, una vera bohémien. Questo il plot di “Un colpo di fortuna” di Woody Allen, già fuori concorso al Festival di Venezia (per molti il più bel film della scorsa edizione) ed ora in sala dal 6 dicembre.

Oggi Fanny ha abbandonato ogni velleità artistica ed è sposata con Jean (Melvil Poupaud), un ricco imprenditore dal misterioso lavoro, un self-made-man la cui passione principale è il train-set, un uomo che trascorre il suo tempo tra sale d'asta, ricevimenti e cocktail e che se gli chiedi quale sia la sua occupazione ti dice solo: «Rendo più ricco chi lo è già». Esattamente il contrario di Alain che vuole invece fare lo scrittore, ama le librerie antiquarie, un calvados e le vecchie edizioni Gallimard.

Tra Fanny ed Alain è amore, di quelli tra i più pericolosi perché montano lentamente e poi diventano velocemente burrascosi e dagli sviluppi imprevedibili. «Mi stupisce che tu mi abbia riconosciuta», dice Fanny ad Alain al loro primo occasionale incontro per strada. E lui a lei: «Ti avrei riconosciuta ovunque». Purtroppo però la fortuna del titolo di questo cinquantesimo film di Woody Allen, e il primo girato in francese, non è dalla parte degli amanti. Jean ha infatti già assunto un detective privato per capire cosa sta accadendo alla moglie: è un uomo che non accetta di essere tradito senza vendicarsi. Da qui in poi i colori più vivaci del film, ovvero le luci di Vittorio Storaro, si spengono e si entra in quelli più sfumati del thriller. Il finale è strepitoso.

