Wonder Italy,  ecco la carovana 

Bosa due giorni fa ha accolto la carovana di Wonder Italy 2023. I 70 motociclisti, con in testa la presidente Sandra Bonafede, che girano l’Isola visitando “I borghi più belli d'Italia” hanno attraversato il centro storico scortati dalle pattuglie dei barracelli la carovana. In piazza IV Novembre sono stati accolti da sindaco, vice e agenti della Polizia locale. Piero Casula ha omaggiato con il libro “Bosa in posa” di Valentino Tedde, la presidente e l'influencer Roberto Parodi, che partecipa a Wonder Italy 2023 Sardegna. Il tour si è concluso con la degustazione della Malvasia di Bosa in una piazza del Centro Storico, poi la cena in un ristorante bosano e il pernottamento in due alberghi della Marina. «Grazie all'associazione Wonder Italy e ai Borghi più belli d'Italia per questa splendida occasione per la promozione turistica di Bosa », ha puntualizzato Piero Casula. ( a. n. )

