31 ottobre 2025 alle 00:13

Women superbe a Dubrovnik 

Ritorna alla vittoria la Dinamo Women che espugna il campo croato del Dubrovnick-Ragusa per 61-51. La squadra sassarese raggiunge il Brno al secondo posto del girone di EuroCup femminile e resta quindi in piena corsa per il superamento del turno.

Partita più ostica rispetto a quella dell'andata vinta agevolmente 80-53. La squadra sassarese ha rimediato agli errori nel tiro da due grazie alla precisione da tre nel primo tempo (oltre il 45%) e così è riuscita a chiudere tutti i parziali in vantaggio: 19-17, 29-27 e 46-41 con tripla di Turel. Nell'ultimo quarto è stata Richardsa dare lo strappo definitivo: +9 al 37'. Da segnalare i 7 rimbalzi di Poindextyer e gli 11 assist di Carangelo, che ha anche la miglior valutazione (+21) e il miglior plus/minus.

La Dinamo Women si trasferirà direttamente dalla Croazia a Venezia, dove domani giocherà sul campo di una delle due capolista della Serie A1 femminile.

Dinamo Women : Sammartino 7, Richards 11, Carangelo 5, Trossola 3, Spinelli 1, Poindexter 12, Boros 1, Egwoh 1, Treffers 15, Turel 5. Allena- tore Paolo Citrini.

