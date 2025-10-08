VaiOnline
Basket femminile.
09 ottobre 2025 alle 00:36

Women, stasera c’è il Dubrovnik 

La Dinamo Women apre al PalaSerradimigni (ore 20.30) la regular season dell'Eurocup. L'avversaria è il Dubrovnik, che in italiano viene chiamato la Ragusa di Dalmazia. Oltre alle croate nel Gruppo H sono state inserite Lattes Montpellier (Francia) e JP TANY Brno (Repubblica Ceca). Il coach Paolo Citrini promette: «Affronteremo questa competizione al massimo, consci del fatto che tutte devo farsi trovare pronte». La squadra sassarese ha finora l'en plein: 3/3, doppia vittoria contro le greche del Panathlitikos nella qualificazione della coppa europa, e successo sul San Martino di Lupari (76-64) a Brescia nell'Opening Day della A1 femminile.

La ZKK Ragusa/Dubrovnik è una delle società più blasonate del panorama del basket croato e disputa la Premijer Liga, la massima serie croata, dove ha vinto 4 titoli di fila. In un roster imbottito di giocatrici croate con qualcuna proveniente da altri paesi della ex Jugoslavia, l’unica "straniera" vera è il pivot francese Boyomo, giocatrice alta ben 201cm. Proprio la fisicità è la caratteristica delle croate che hanno anche altre due giocatrici che superano il metro e novanta: i pivot Mandic e Djuranovic. Le ali Cipcic, Teodoric e Vuckovic sono giocatrici esperte.

Addio Angius

Tutta la Dinamo piange la scomparsa a 84 anni di Silvio Angius, che ha indossato la maglia biancoceleste dal 1966 al 1974, uno dei giocatori simbolo di quegli anni. Angius ha anche giocato per l'Olimpia Cagliari in seconda serie, negli anni '60.

