VaiOnline
Serie A1 femminile.
27 ottobre 2025 alle 00:31

women, overtime fatale: passa broni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dinamo sassari 71

Broni 76

Banco di Sardegna SS : Sam- martino 2, Richards 23, Tam- maro ne, Fadda ne, Carangelo 11, Trozzola, Spinelli, Poindexter 15, Boros, Egwoh ne, Treffers 12, Turel 8. All. Citrini.

Logiman Broni : Cornelius 17, Colognesi 14, Archer 15, Natali, Castellani 6, Manizza, Crippa 2, Milani 2, Hayes 20, Sangan ne. All. Diamanti.

Parziali : 6-17; 25-33; 48-50; 67-67.

Il debutto al PalaSerradigni è amaro per la Dinamo Women che perde l'imbattibilità in campionato. Al supplementare vince Broni (71-76) che piazza un break letale di 9-0. Guarda caso è lo stesso parziale proposto dalle ospiti in avvio di partita, con la squadra sassarese costretta a inseguire. Il disastro nel tiro da tre punti (segna solo Turel) porta le padrone di casa anche a -14. L'inseguimento del secondo tempo è coronato da Richards a 15” dal termine (65-65), Nel supplementare l'inerzia sembra di Sassari, ma Broni la ribalta.

Amaro coach Paolo Citrini: «Avevamo trovato il modo di girarla, arrivando a +4 nel supplementare. C’era tensione, era la prima in casa e ci tenevamo tantissimo: forse per questo siamo partite un po’ contratte. Complimenti a Broni, una squadra molto ben allenata e organizzata, con giocatrici di grande qualità. Sapevamo dove poterle attaccare e in alcuni momenti ci siamo riuscite. Abbiamo preso 13 tiri in più, ma abbiamo tirato male da tre punti: dispiace: avremmo potuto vincerla nonostante tutto». ( g.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Il Cagliari la riprende al 92’

l Nello sport
Strade di sangue

Il dramma del vigile del fuoco: «Quello nell’auto è mio figlio»

Inutili i soccorsi per Omar Masia, 25 anni, di Calangianus 
Andrea Busia
Regione

Rimpasto in Giunta,  ora il Pd rivendica il quarto assessorato

La corrente di sinistra dei Dem  chiede di essere rappresentata 
Roberto Murgia
Il partito

M5S, Conte confermato presidente

Quasi il novanta per cento di voti favorevoli nella consultazione online 
Città violente

Accoltellato a Milano, 18enne gravissimo

Sei feriti in tre episodi nella movida. A Palermo 35enne colpito al collo 