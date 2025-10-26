women, overtime fatale: passa broni 

Dinamo sassari 71

Broni 76

Banco di Sardegna SS : Sam- martino 2, Richards 23, Tam- maro ne, Fadda ne, Carangelo 11, Trozzola, Spinelli, Poindexter 15, Boros, Egwoh ne, Treffers 12, Turel 8. All. Citrini.

Logiman Broni : Cornelius 17, Colognesi 14, Archer 15, Natali, Castellani 6, Manizza, Crippa 2, Milani 2, Hayes 20, Sangan ne. All. Diamanti.

Parziali : 6-17; 25-33; 48-50; 67-67.

Il debutto al PalaSerradigni è amaro per la Dinamo Women che perde l'imbattibilità in campionato. Al supplementare vince Broni (71-76) che piazza un break letale di 9-0. Guarda caso è lo stesso parziale proposto dalle ospiti in avvio di partita, con la squadra sassarese costretta a inseguire. Il disastro nel tiro da tre punti (segna solo Turel) porta le padrone di casa anche a -14. L'inseguimento del secondo tempo è coronato da Richards a 15” dal termine (65-65), Nel supplementare l'inerzia sembra di Sassari, ma Broni la ribalta.

Amaro coach Paolo Citrini: «Avevamo trovato il modo di girarla, arrivando a +4 nel supplementare. C’era tensione, era la prima in casa e ci tenevamo tantissimo: forse per questo siamo partite un po’ contratte. Complimenti a Broni, una squadra molto ben allenata e organizzata, con giocatrici di grande qualità. Sapevamo dove poterle attaccare e in alcuni momenti ci siamo riuscite. Abbiamo preso 13 tiri in più, ma abbiamo tirato male da tre punti: dispiace: avremmo potuto vincerla nonostante tutto». ( g.m. )

