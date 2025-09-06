VaiOnline
07 settembre 2025 alle 00:32

Women ko contro Schio Alle 17 esame svedese 

Sarà Famila Schio-Geas Sesto San Giovanni la finale del 4° Torneo Internazionale Sa Duchessa. Ieri, nella prima semifinale, le campionesse d’Italia in carica hanno travolto il Banco di Sardegna per 85-51, mentre il Geas si è imposto sulle svedesi del Norkopping per 85-56.
Senza l’americana Temira Poindexter, arrivata al PalaCus con qualche acciacco fisico da smaltire, la nuova Dinamo di Paolo Citrini si è staccata già nel finale di primo periodo, incassando un parziale negativo che l’ha spinta sul -13 (24-11). Nonostante una rotazione accorciata a soli 8 elementi, le campionesse d’Italia in carica hanno mantenuto le redini del match guidate da Verona e Steinberga. Le sassaresi, invece, hanno provato a risalire la china nel secondo tempo, ma si sono arenate contro la difesa a zona schierata per tutti i 40 minuti dal tecnico spagnolo Lapena. Nessuna sorpresa nel secondo tempo, con le venete capaci di allungare progressivamente fino al +34 finale.
«Speravamo di fare meglio», ha commentato il tecnico biancoblu Citrini, «dobbiamo conoscerci meglio e fare bene in difesa, ma davanti avevamo una formazione di Eurolega».
Oggi, alle 17, la finale per il terzo posto tra Dinamo e Norkopping, mentre alle 19.15 si affronteranno Schio e Geas.


Dinamo Sassari : Sammartino 8, Richards 7, Carangelo, Trozzola 4, Spinelli 4, Poindexter ne, Boros 7, Egwoh 2, Treffers 13, Turel 6. Allenatore Citrini

