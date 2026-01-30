VaiOnline
31 gennaio 2026 alle 00:32

Women in Molise, Virtus e Selargius in Piemonte 

Prosegue il trittico di fuoco della Dinamo Women. Dopo la battuta d’arresto interna contro Venezia, le biancoblù saranno impegnate domani alle 12 in casa di un’altra big della Serie A1 femminile, come la Magnolia Campobasso. Match proibitivo per le sassaresi, che proveranno comunque a ben figurare in attesa dei prossimi scontri diretti decisivi in chiave playoff.

Serie A2 Femminile

Impegni esterni per le tre rappresentanti sarde nel campionato di Serie A2 Femminile. Apre le danze questo pomeriggio (ore 15) la Sardegna Marmi Cagliari, che dopo il bel successo del PalaRestivo a spese di Salerno, cerca un’impresa sul parquet di Torino, terza forza del Girone A. Impegno piemontese anche per la Nuova Icom Selargius, che alle 15.30 prova a lasciarsi alle spalle la debacle interna contro Livorno e a rilanciarsi nella corsa playoff: avversaria la Tecno Engineering Moncalieri, nona in classifica con 10 punti.

Domani (ore 16) spazio invece al Cus Cagliari, che nel 17° turno del Girone B fa tappa a Ragusa. Dopo il passo falso contro la corazzata Matelica, le universitarie vanno a caccia di un pronto riscatto per riagganciare la zona playoff.

