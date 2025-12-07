women, duro ko sul campo di roseto 

Panthers Roseto 88

Dinamo Sassari 66

People Strategy R. : Puisis 10, Moroni 8, Caloro 6, Bura 8, Ustby 26, Tall ne, Lucantoni 2, Espedale, Farabello 6, Verla- sevic 19, Coser 3. All. Righi.

Banco di Sardegna SS : Ri- chards 8, Carangelo 21, Poin- dexter 10, Boros 7, Treffers 6, Sammartino 2, Trozzola 2, Spinelli 4, Egwoh, Turel 6. All. Citrini,

Arbitri : Caforio, Giovannetti e Picchi.

Parziali : 16-14, 46-33, 61-50.

La Dinamo Women cade a Roseto: 88-66. Distacco maturato soprattutto nell'ultimo quarto, dato che al 31' lo svantaggio era di 9 lunghezze. Nel break decisivo le padrone di casa sono state trascinate da Utsby e hanno avuto mano decisamente più calda nel tiro da tre: 11/27 rispetto al 7/26 della formazione sassarese, che ha avuto una ottima Carangelo in avvio (per lei anche con 8 assist). Richards invece ha patito i 3 falli fischiati troppo presto. In chiaroscuro Treffers: ben 10 rimbalzi ma 0/4 nelle triple.

La formazione allenata da Citrini chiude il girone d'andata visto che riposerà nel prossimo, che definirà la griglia della Final 8 di Coppa Italia. La Dinamo Women è già dentro ma ancora non sa se riuscirà a confermare il quarto posto o chiuderà quinta. ( g.m. )

