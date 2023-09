Women contro Campobasso 

La novità della quarta stagione nella A1 femminile è che Sassari viene considerata come una delle big, anche se non ancora al livello di Schio, Venezia e Virtus Bologna. Il quarto posto del campionato scorso e l'impresa sfiorata nella semifinale di Supercoppa fanno capire che le Dinamo Women non sono più una sorpresa ma una realtà. L'Opening Day che celebra la prima giornata con tutte le gare nello stesso campo (Schio) oppone la formazione di Restivo alla Molisana Campobasso, con palla a due alle 16.15.

Sassari si presenta al completo dopo l'arrivo dalla Wnba dell'esterna americana Ashley Joens. Restivo: «Joens è importante: non ha solo molti punti nelle mani ma sa fare la differenza anche in difesa perché ha fisicità e compattezza a rimbalzo e ci aiuterà dove abbiamo sofferto». La giocatrice americana può essere utilizzata come guardia e ala piccola. E la sua duttilità insieme a quella di Raca e Crudo può consentire diverse variazioni tattiche. Al completo pure Campobasso col rientro di Kacerik e Quiñonez.

Dinamo : Raca, Carangelo, Carta, Toffolo, Crudo, Kaczmarczyk, Hollingshead, Joens, Bebbu, Togliani. All. Restivo.

