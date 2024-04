Women battute a Bologna dalla virtus  

Virtus Bologna 81

Dinamo Sassari 63

Virtus Segafredo Bologna : Pasa 12, Rupert 11, Dojkic 9, Andrè 12, Zandalasini 20, Del Pero, Peters 8, Cox 5, Barberis 2, Orsili 2, Consolini. Allenatore Vincent.

Banco di Sardegna SS : Raca 15, Carangelo 7, Kaczmarczyk 13, Hollingshed 4, Joens 9, Toffolo 7, Crudo 3, Spiga ne, Bebbu ne, Togliani 5. Allenatore Restivo.

Arbitri : Salusti, Grappasonno e Forni.

Parziali : 25-15; 40-35; 66-49.

La Dinamo Women gioca alla pari per un tempo, ma nel terzo quarto la Virtus Bologna accelera e va via. Il break di 17-4 nel terzo quarto segna il match, che Bologna si aggiudica per 81-63, vendicando la sconfitta dell'andata.

La squadra sassarese ha comunque da oggi la certezza matematica di restare in serie A senza playout, perché non può scendere oltre il nono posto. Invece le chance di fare i playoff scudetto sono legate a una doppietta nelle ultime due gare, in casa contro Faenza e sul parquet del San Martino di Lupari, con Roma a fare da terzo incomodo.

Cenni di cronaca

La formazione di Restivo è stata brava a riemergere dopo il -10 del primo quarto. Bene le italiane Togliani e Toffolo, insieme alla Kaczmarczyk. Una tripla di Joens rimette in equilibrio la sfida ma la fuoriclasse Zandalasini tiene avanti Bologna a metà gara: 40-35.

Nel terzo quarto la Virtus usa la sua fisicità per prendere il largo. Il break è di 17-4. La differenza la fanno le percentuali nel tiro ravvicinato, con la vicecapolista che tira con un eccellente 71%, a differenza delle biancoblù che sono state precise solo con l'esterna serba Raca. Nell'ultimo quarto la Virtus resta in controllo e Carangelo e compagne non riescono ad avvicinarsi per riaprire la gara. ( g.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA