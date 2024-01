Women, appuntamento con la storia 

Sassari. È un appuntamento con la storia. Domani sera alle 20.30 la Dinamo Women riceve il Lattes-Montpellier per l'andata degli ottavi di Eurocup femminile. «Una gara che deve essere una festa anche per i tifosi. Ce la giochiamo felici di esserci», ha detto Antonello Restivo. Il coach delle sassaresi ha ricordato che tolte le due corazzate Schio e Venezia, negli ultimi sette anni solo Ragusa è riuscita ad arrivare agli ottavi della seconda competizione europea.

Il Montepellier ha vinto quattro gare nella coppa europea e perso due volte: 71-63 a Brno in Repubblica Ceca e 66-67 in casa contro le spagnole del Lointek Gernika. «Sono quarte nel campionato francese, che è il più strutturato d'Europa e molto attento alle coppe, tanto che spostano le gare di campionato in funzione di Eurolega ed Eurocup».

Tre le giocatrici di spicco: il play Alston (17 punti col 50% da tre), la guardia Touré (quasi14 punti di media col 40% nelle triple e il 93% dalla lunetta) e il centro belga Linskens (15 punti e 8 rimbalzi).

Il tecnico Restivo spiega: «Dobbiamo essere molto aggressivi in difesa e alzare i ritmi se vogliamo provare a non patire la differenza fisica e a limitare giocatrici brave a prendersi un vantaggio in attacco sia con le esterne, sia con le lunghe». ( g.m. )

