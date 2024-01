Women affondate nell’ultimo quarto 

DINAMO SASSARI 61

GEAS SESTO S.G. 81

Banco di Sardegna SS : Raca 11, Carangelo 5, Toffolo 7, Crudo 7, Kaczmarczyk, Hollingshead 24, Joens 5, Spiga ne, Fara ne, Togliani 2. All. Restivo.

Geas Sesto S. Giovanni : Dotto 6, Moore 28, Conti 12, Begic 7, Arturi ne, Bestagno 2, Tava ne, Trucco 4, Panzera 8, Gwathmey 14. All. Zanotti.

Parziali :19-22; 33-35; 51-55.

Sassari. La stanchezza per la trasferta in Francia di Eurocup femminile arriva nell'ultimo quarto: la Dinamo Women prende un parziale letale di 26-10. Il Geas Sesto San Giovanni espugna il PalaSerradimigni: 61-81 il punteggio di una gara rimasta in equilibrio per tre quarti. La squadra di Restivo rimane all'ottavo posto, ma dovrà recuperare energie e riprendere a vincere per fare i playoff.

Contro una rivale dalla difesa dura, la Dinamo ha dovuto peraltro limitare a 10’ l'impiego della lunga Kaczmarczyk sofferente alla schiena. Come già all'andata le lombarde si sono dimostrate indigeste per il play Carangelo che ha chiuso con soli 5 punti e 1/8 al tiro. Non ha tirato bene neppure Raca (3/12) mentre hanno fornito un buon apporto Toffolo e Crudo. Nell'ultimo quarto il crollo ha coinvolto un po' tutte. ( g.m. )

