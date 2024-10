Women a valanga sul faenza 

DINAMO SASSARI 92

Faenza basket Pg 65

Banco di Sardegna SS : Ca- rangelo 6, Gonzales 7, Taylor 34, Begic 14, Diallo 8, Natali 6, Grattini 4, Pastrello 5, Toffolo 9, Spiga, Nieddu. All.Restivo

E-Work Faenza : Franceschelli 12, Brzonova 9, Turel 16, Reichert 18, Fondren, Ciuffoli, Roumy 4, Bernabè, Jakpa 4, Porcu 2. All.Seletti.

Arbitri : Rudellat, D'Amato e Fiore.

Parziali : 27-11, 54-29, 70-54.

Sassari. Autoritaria e spettacolare la Dinamo Women bagna l'esordio casalingo nel campionato di A1 femminile (il quinto di fila) con una sonante vittoria sul Faenza per 92-65. Un successo che carica la squadra sassarese in vista della gara di Eurocup femminile al palaSerradimigni di mercoledì: avversaria sarà il Riga, formazione della Lettonia.

Gara indirizzata nel primo quarto e decisa nel secondo, con una Taylor trascinatrice (34 punti e anche 8 rimbalzi). Nel buonissimo avvio del quintetto c'è anche Begic (8 rimbalzi per lei), schierata insieme a Toffolo per le condizioni non ottimali del centro Diallo, che comunque gioca 15 minuti. Il break di 12-0 mette la gara in discesa: +16 alla fine della prima frazione. Nel secondo quarto l'attacco si conferma spumeggiante, la difesa tiene e il divario ha il sapore della vittoria già in cassaforte: +25 all'intervallo. Il resto della gara è controllo con sicurezza e buona rotazione di nove giocatrici per affinare i meccanismi di un gruppo con ben 7 giocatrici nuove. ( g.m. )

