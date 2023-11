Women a segno (con brivido finale) 

Dinamo Sassari 81

Battipaglia 78

Banco di Sardegna SS : Raca 26, Carangelo 17, Kaczmarczyk 9, Hollingshead 3, Joens 17, Carta ne, Toffolo, Crudo 7, Spiga ne, Togliani 2. All. Restivo.

Omeps Battipaglia : Seka 16, Potolicchio 11, Johnson 23, Milani 5, Ferrari 21, Franova ne, Lombardi 2, Mini, Chiapperino, Chiovato. All. Maslarinos.

Parziali : 22-24; 46-41; 69-55.

Note . Tiri liberi: Sassari 19/21; Battipaglia 11/18. Percentuali di tiro: Sassari 27/69 (8/31 da tre, ro 15 rd 20); Battipaglia 28/49.

sassari. Un tempo in equilibrio, un terzo quarto dominato, un'ultima frazione con l'ansia di subire la beffa. Al LalaSerradimigni la Dinamo si impone sul Battipaglia 81-78. Terza vittoria di fila per la squadra allenata da Restivo che ha raddrizzato nel giro di una settimana la classifica della serie A femminile e ha messo al sicuro l'accesso al last 32 dell'Eurocup femminile.

Gara dall'andamento bizzarro. Dopo il 15-0 del terzo quarto Sassari (67-48 al 28') Sassari era convinta di aver chiuso la gara, ma le ospiti nell'ultimo quarto hanno realizzato 5 triple quasi di seguito portandosi a -2 al 38'. Decisive nel finale Kaczmarzyk (difesa su Johnson, rimbalzo e poi un libero e un recupero) e Carangelo con l'entrata. ( g.m. )

