Women a Schio, oggi in campo anche la Virtus 

Trasferta semi impossibile per la Dinamo Women, che dopo la sconfitta europea di giovedì contro le polacche dello Zaglebie, vola a Schio per affrontare la Famila Wuber vice capolista dell’A1 Femminile (oggi, 19.30). Reduce da due successi e dal turno di riposo, il Banco di Sardegna proverà a mettere qualche sassolino negli ingranaggi di una big del campionato, destinata a giocarsi lo Scudetto con la Reyer Venezia. Le biancoblù, intanto, hanno conosciuto il prossimo avversario nei playoff di Eurocup, ovvero le spagnole di Murcia, prime e imbattute nel loro gruppo. Andata il 12 dicembre a Sassari, ritorno 7 giorni più tardi in terra iberica.

Serie A2

La Sardegna Marmi Cagliari non vuole rallentare la sua marcia. Questo pomeriggio, al PalaRestivo (16.45), le biancoblù ricevono Salerno nel 9° turno di A2. Le virtussine vanno a caccia del sesto sigillo consecutivo, che consentirebbe di rafforzare il piazzamento nel vivo della zona playoff.

Vuole riscatto, invece, la Nuova Icom Selargius, che dopo il ko interno di mercoledì con Livorno cerca il primo successo esterno nello scontro diretto salvezza contro Giussano (domani, 15.30). ( ro.r. )

