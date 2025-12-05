VaiOnline
Basket.
06 dicembre 2025 alle 00:20

Women a Roseto In trasferta Cus e San Salvatore 

Archiviato il successo di mercoledì nell’infrasettimanale contro il Geas, le Dinamo Women volano a Roseto degli Abruzzi (domani, ore 12), con l’obiettivo di centrare la terza vittoria consecutiva nel campionato di A1 Femminile. La matricola guidata dal tecnico (ex Selargius) Simone Righi naviga nelle retrovie della classifica, ma nell’ultimo turno ha saputo battere nettamente San Martino di Lupari. Per la Dinamo, un altro successo sarebbe prezioso in chiave piazzamento per le Final Eight di Coppa Italia.

Serie A2
Dopo le amarezze del turno infrasettimanale, oggi tornano in campo Nuova Icom Selargius e Cus Cagliari, impegnate nella 11ª giornata di A2.
Alle 16 tocca al San Salvatore, che proverà a lasciarsi alle spalle la batosta di Empoli facendo lo sgambetto alla capolista Sanga. A Milano, le giallonere sperano di poter contare su Juhasz, alle prese con un problema alla spalla.
Alle 20.30, invece, scendono in campo le universitarie, di scena a Rovigo in un importante scontro diretto tra compagini appaiate a quota 6 punti. Domani alle 17 torna in campo anche la Virtus Sardegna Marmi Cagliari, impegnata sul campo delle Milano Basket Stars. ( ro.r. )
