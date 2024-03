Women a caccia del “colpaccio” a Battipaglia 

Sassari. Sbloccata la casella delle vittorie nel 2024, adesso la Dinamo Women cerca continuità e il colpaccio a Battipaglia, domani sera alle 20, per restare in zona playoff. La formazione campana è fanalino di coda ed è stata già superata all'andata 81-78 dopo una partita a corrente alternata con qualche rischio di troppo nel finale. «Ma sono una formazione che ha giocatrici nuove ed è in salute», avvisa il coach Antonello Restivo. Il Battipaglia ha sfruttato il turno casalingo per superare il San Martino di Lupari con un secondo tempo di grande aggressività e agonismo, soprattutto in difesa. «Ci aspetta un campo caldo e un'avversaria che giocherà una pallacanestro un po' sporca. Noi dobbiamo evitare che si esaltino, restare lucidi e controllare il ritmo togliendo loro il più possibile il contropiede delle loro piccole. Si appoggeranno poi molto in post basso al centro Johnson».

Proprio Johnson all'andata fece una doppia doppia da 23 punti e 10 rimbalzi, mentre Raca (26-9) fu la migliore nella squadra sassarese che invece ebbe pochissimo da Hollingshed, in serata disastrosa al tiro: 1/10. Sfruttare la maggiore fisicità delle esterne è una delle chiavi tattiche della Dinamo. ( g.m. )

