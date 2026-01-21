Witkoff oggi al Cremlino, nuovi raid russi sull’Ucraina 

Mosca. Gli Usa cercano di stringere i tempi dei negoziati sull’Ucraina con incontri in programma nelle prossime ore sui due fronti. Il presidente Donald Trump vedrà oggi a Davos Volodymyr Zelensky, mentre l’inviato speciale Steve Witkoff, accompagnato da Jared Kushner, sarà in Russia ad incontrare per la settima volta in meno di un anno Vladimir Putin. Se Zelensky e Putin non faranno la pace vuole dire che «sono stupidi», ha detto Trump a Davos, «Bisogna porre fine a questa guerra», ha ribadito, avvertendo però che spetta all’Europa e alla Nato occuparsi di Ucraina, «Non a noi». Poi ha annunciato con sorprendente leggerezza che avrebbe incontrato Zelensky in serata a Davos, aggiungendo che il leader ucraino poteva forse trovarsi in quel momento «in platea» ad ascoltarlo. Solo più tardi, dopo che da Kiev la presidenza aveva puntualizzato che Zelensky si trovava ancora in Ucraina, Trump ha precisato che il colloquio sarebbe avvenuto il giorno seguente. Witkoff, che martedì sera sempre con Kushner ha incontrato per oltre due ore a Davos il negoziatore russo Kirill Dmitriev, ha annunciato che il colloquio con Putin si terrà su richiesta russa, giudicandola «una dichiarazione significativa da parte loro». L’inviato Usa ha precisato a Bloomberg che partirà per Mosca e dalla Russia proseguirà per gli Emirati Arabi Uniti per partecipare a «gruppi di lavoro», dicendosi fiducioso che le due parti siano vicine a concludere quel «dieci per cento» dell’accordo che ancora, secondo Kiev, rimane in sospeso. Mosca si aspetta di «ricevere tempestivamente» notizie sui risultati delle consultazioni tra americani, europei ed ucraini sul piano di pace, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, senza fornire notizie sui contenuti del colloquio di Dmitriev con Witkoff e Kushner. Intanto l’Ucraina deve far fronte a una drammatica crisi energetica causata dai continui bombardamenti russi. Nuovi black-out sono stati registrati ieri in quattro regioni e attacchi russi nella notte tra martedì e mercoledì hanno provocato la morte di due persone e il ferimento di una terza nella città di Kryvyj Rig.

