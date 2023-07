Wisconsin-Marmilla  A scuola di scavi e di sopravvivenza 

Prosegue lo studio dell’altopiano di Siddi con la seconda Summer School internazionale di archeologia, focalizzata sull’area del nuraghe Sa Conca ’e Sa Cresia, risalente all’età del Bronzo. Gli studenti nordamericani si sono ritrovati in Marmilla sotto la guida degli esperti tra cui Emily Holt, archeologa e antropologa ambientale, e Mauro Perra, direttore scientifico dello scavo e studioso dei modi di vita e dell’organizzazione delle comunità nuragiche.

L’accoglienza

Lo staff, 16 persone tra studenti ed esperti, vive a Siddi, integrato con la comunità locale, e gli undici studenti ne sono estremamente soddisfatti: come spiega il californiano Maren Arther, «Siddi è un paesino incantevole e caloroso. L’entusiasmo della gente per il nostro progetto è fonte di ispirazione e motivazione per noi». La motivazione è necessaria: le condizioni climatiche sono proibitive, il caldo torrido arroventa le rocce basaltiche della zona. Emeline Russell nel suo Wisconsin dififcilmente vede la temperatura superare i 23 gradi Celsius: «Per partecipare agli scavi ci siamo dovuti adattare a queste temperature, ma ne vale la pena». Acqua, sali minerali, tante pause all’ombra e cappellini sono necessari per lavorare. Riley Glickman, da Los Angeles, è al suo primo scavo: «Pensavo di dover svolgere compiti leggeri da studente, ma lavoro a pieno in tutte le aree e sono impressionato dalla grande quantità di materiale prodotto dal sito».

«Questo sistema di insediamento risale agli albori della cultura nuragica e offre la possibilità di capire i processi socioeconomici e l’ambiente naturale che ha reso possibile la formazione di questa unica cultura», spiega Holt. Si scava su una camera naviforme (a forma di ellisse) in cui sono emersi livelli con cenere: «Potrebbe essere la traccia di un possibile utilizzo del fuoco per produrre manufatti. C’erano attività artigianali, ma si potrà confermare dopo aver eseguito le analisi qualitative in laboratorio», dicono gli esperti. Oltre alla ceramica, che si proverà a ricostruire perché frantumata, l’esperta Julia Gustafson sta rinvenendo quantità enormi di ossidiana e calcedonio, importate da altri luoghi. «Stiamo raccogliendo un ventaglio di dati su ambiente ed economia, coinvolgendo numerose discipline scientifiche come la paleobotanica, la zooarcheologia e altre scienze che permettono di ottenere risultati d’insieme per conoscere al meglio gli usi e costumi», aggiunge Perra.

La cittadinanza

Emily Holt domani alle 17,15 riceverà la cittadinanza onoraria: «Da tanti anni studia il patrimonio archeologico dando lustro alla nostra comunità – dice il sindaco Marco Pisanu – è un giusto riconoscimento».

