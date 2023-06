“Winter Brothers” arriva in Italia L’ironia surreale delle misere vite  di due fratelli  

Finalmente disponibile nelle sale italiane, il film d’esordio del regista danese Hlynur Palmason dal titolo “Winter Brothers” anticipa chiaramente l’operato futuro del suo autore, con un orientamento stilistico che non scade in alcunché di edulcorato o di orientato agli incassi facili.

Emil e Johan sono due fratelli, lavoratori dipendenti in una miniera di calcare e con due caratteri profondamente diversi. In una gelida e smunta località danese, si osserva in particolare il punto di vista di Emil, intento a guadagnarsi l’approvazione dei colleghi distribuendo a poco prezzo del distillato fatto in casa. Il superalcolico tuttavia viene preparato con prodotti chimici rubati nel luogo di lavoro, e parrebbe la causa di un grave malore ad uno degli operai. Questo gli complicherà la situazione sia in casa sia soprattutto coi suoi collaboratori. Le azioni compiute dai personaggi e il contesto nel quale agiscono sono fortemente condizionati dall’insanabile precarietà cui sono sottoposti. Afflitto dalla solitudine, Emil risulta spesso stravagante e cede a comportamenti del tutto illeciti senza quasi rendersene conto. Un filtro perenne di bianco e grigio appanna lo schermo, e insieme alla fabbrica logora ove i soggetti agiscono enfatizza ancor più delle parole la gravità del ruolo di vittime impotenti.

Stupisce la scelta di alcuni momenti onirici, che con inaspettato lirismo stravolge un’impostazione crudelmente naturalistica, inquadrando ancor più da vicino l’intricata psiche del personaggio. Un’opera che arriva dritta allo stomaco, rude eppure trascinante per il suo modo ineccepibile di infondere vita al dramma. (g. s.)