Winks, il regista tuttofare del Cagliari  

Ci ha messo poco, pochissimo tempo per prendersi il Cagliari. Harry Winks è diventato in un attimo una pedina indispensabile nello scacchiere di Fabio Pisacane, l’uomo ordine davanti alla difesa per garantire equilibrio e gestione alla manovra della squadra quarta in classifica alla prima sosta stagionale. Un punto fermo, attorno al quale ruota il centrocampo e che ha già conquistato tutti per come è riuscito a inserirsi al meglio nella realtà rossoblù.

Titolarissimo già dalle prime amichevoli precampionato, Winks ha garantito al Cagliari quella regia che serviva e che non sempre di recente era stata trovata, fino all’intuizione di piazzare Gaetano davanti alla difesa. Ha subito impresso il suo marchio, sia in fase difensiva sia – pur non essendo un bomber – in fase offensiva, alla voce assist con la palla smistata su Romano in occasione del gol vittoria a Parma alla prima giornata. Il tutto facendo girare la squadra a un ritmo costante.

Il rilancio

Che Winks potesse avere così rapidamente questo impatto nel Cagliari non era scontato. La voglia di riscattarsi era però piuttosto grande, in quanto reduce da due sfortunate retrocessioni consecutive con il Leicester City passato dalla Premier League alla League One. Voleva mettersi alla prova e dimostrare di poter essere sempre all’altezza dei principali campionati europei, dato che ha compiuto 30 anni lo scorso 2 febbraio e non è certo a fine carriera.

L’occasione che gli ha dato il Cagliari, oltretutto, era doppia: non solo rilanciarsi, ma anche cancellare la poco felice precedente esperienza in Serie A. Era arrivato nell’estate del 2022 alla Sampdoria, proveniente dal Tottenham, ma aveva potuto debuttare soltanto nel gennaio successivo complice un infortunio alla caviglia sinistra, senza riuscire a evitare la retrocessione dei blucerchiati. Un curriculum recente complicato, ma in queste prime giornate ha subito spazzato via tutti i dubbi.

Esperienza da vendere

Nel primo mese di campionato, Winks ha mostrato il lato migliore del suo valore: geometrie, qualità, presenza in campo, visione di gioco e capacità di reggere sotto pressione. D’altronde l’aveva detto da subito, nella prima intervista in rossoblù: «Il mio compito è fare da collegamento tra la difesa e l’attacco», aveva chiarito a fine luglio. «Sono uno che in campo vuole la palla, tra i miei punti di forza c’è farmi vedere dai compagni per ricevere il passaggio. Cerco il pallone anche nelle situazioni più difficili e mi piace studiare la tattica».

Le parole con cui si è presentato si sono dimostrate più che fedeli. Ma bastava scorrere la sua carriera per esserne sicuri: quasi 350 partite contando tutte le competizioni, 150 presenze esatte in Premier League, 10 nella nazionale inglese. Al Tottenham, dove è cresciuto e ha debuttato il 27 novembre 2014 in Europa League, ha vissuto il suo momento migliore nella stagione 2018-2019: con gli Spurs giocò da titolare la finale di Champions League, il derby inglese a Madrid contro il Liverpool.

I numeri

Le statistiche delle cinque giornate già disputate evidenziano come Winks sia stato il fulcro del gioco del Cagliari. Ha giocato 417 minuti su 450, saltando solo l’ultimo terzo di gara con l’Inter quando i rossoblù provavano a rimontare lo 0-1, e toccato 309 palloni, con il 91% della precisione nei passaggi (230 riusciti su 246 effettuati).

Ha recuperato 26 palloni, subito cinque falli commettendone altrettanti, e cercato quattro volte il tiro (in una circostanza beccando la porta, i gol in carriera sono dieci). Con una distanza percorsa di 53,3 chilometri complessivi: un dato dove è stato il migliore del Cagliari in tre giornate su cinque. Numeri da leader, o meglio ancora da regista: quello che i rossoblù cercavano dopo la cessione di Gaetano all’Atalanta, e che hanno trovato in un giocatore che garantisce anche grande esperienza in un gruppo di giovani.

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