Wingfoil, Tiano bronzo Under 17 

Sono terminati ieri a Silvaplana in Svizzera i Mondiali Giovanili WingFoil, con ottimi risultati per gli atleti italiani. Spicca in particolare il terzo posto nella categoria U15 e U17 della giovane atleta della Lega Navale Italiana sezione di Cagliari, Eleonora Tiano, che è anche settima assoluta, premiata dalla costanza dei risultati.

Le acque svizzere, già scenario dei Mondiali assoluti la settimana precedente, hanno regalato condizioni meteo eccezionali. Il vento costante, che ha superato anche i 20 nodi, ha permesso lo svolgimento di oltre venti prove agli atleti delle ventuno nazioni presenti. Vittoria del napoletano Ernesto De Amicis e ottima prestazione anche di Gioele Incani (Eolo Beach Club Oristano), quinto assoluto con doti tattiche eccezionali dimostrate nelle difficili condizioni del lago. C’è poi il 25° posto assoluto e ottavo U17 di Krzysztof Orlowski (Windsurfing Club Cagliari). Il movimento sardo del wingfoil sulle orme di Maddalena Spanu cresce bene: prossima tappa, la Coppa del Mondo a Gizzeria.

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