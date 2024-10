Wingfoil, Spanu seconda al poetto 

L’ha tradita il vento della sua terra, la Sardegna. A Cagliari Maddalena Spanu, la giovane atleta oristanese del team Young Azzurra (YCCS), seconda nella WingFoil Racing World Cup Sardinia, alle spalle della francese Manon Pianazza e davanti alla spagnola Suardiaz. Il rimpianto è legato al vento troppo leggero che ha impedito la disputa delle Medal race. I risultati degli azzurri sono comunque buoni. «Sono felice di questo risultato», conferma Maddalena, «certamente l’obiettivo era la vittoria. Ero pronta a giocarmi tutto per il primo posto, non è stato possibile ma salgo con il sorriso sul secondo gradino del podio, più determinata che mai a conquistare la vittoria in Brasile, ultima tappa del Campionato Mondiale». Nella classifica maschile terzo l’italiano Francesco Capuzzo.

Per le giovani promesse, impegnate nel Next Generation Foil Academy International Trophy - powered By Luna Rossa, della classe Waszp nella sfida in doppio, a vincere sono stati gli hawaiiani Gavin Ball e Pearl Lattanzi. Nell’iQFoiL primo Claudio Capitta (Windsurfing club Cagliari).

RIPRODUZIONE RISERVATA