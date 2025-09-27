VaiOnline
Vela.
28 settembre 2025 alle 00:52

Wingfoil, Spanu oggi si gioca il titolo 

Con l’oristanese Madalena Spanu saldamente al comando tra le donne, il Formula WingFoil World Championships si appresta a vivere a Cagliari l’ultima giornata, quella decisiva per assegnare i titoli mondiali. Dopo le sei combattutissime prove di ieri con condizioni meteo ottimali, vento e onda, l’atleta del programma Young Azzurra (Yacht Club Costa Smeralda) tiene la testa della classifica ed entra in Medal per il primo o secondo posto, dietro di lei con un solo punto di distacco la francese Vania Picot e la polacca Karolina Kluszczynska.

Mathis Ghio conserva il vertice della classifica maschile, davanti a Francesco Capuozzo, che ieri ha superato il compagno di squadra Alessandro Jose Tomasi, terzo assoluto. Buono anche il posto nono posto del giovanissimo Ernesto De Amicis e il dodicesimo del cagliaritano Carlo Ciabatti.

Quello dei WingFoil fa parte della Sardinia Sailing Cup che prevede altre tre campionati mondiali (Nacra 17, 49er e 49er fx). La manifestazione allestita dalla Fin con la collaborazione della Lni di Cagliari e del Chia Wind Club e il sostegno dalla Regione, si prenderà da domani una pausa per consentire la disputa, sul litorale di Quartu la prossima settimana, del mondiale formula kite, specialità olimpica che durerà fino a domenica prossima.

