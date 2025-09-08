WingFoil, Spanu domina in Cina iQFoil, ok Pilloni 

Un dominio assoluto, con la cicliegina sulla torta della massima velocità in gara. Anche in Cina, a Deishan, l’oristanese Maddalena Spanu (Yacht Club Costa Smeralda) ha conquistato la vittoria nella WingFoil Racing World Cup. L’atleta del programma Young Azzurra si è imposta sulla polacca Karolina Kluszczynska e sulla francese Vaina Picot, dopo quattro giorni di regata in cui è sempre stata al comando. Nell’ultimo giorno, la totale assenza di vento ha lasciato la situazione invariata, decretando il successo di Maddalena che conferma: «La sfida principale è stata con la polacca Karolina, con cui abbiamo avuto una battaglia particolarmente serrata in alcune regate. Nel complesso mi reputo soddisfatta della mia performance anche con vento leggero. Mi dispiace che non sia stato possibile disputare le Medal Race, ma allo stesso tempo sono felice di aver registrato risultati costanti che mi hanno permesso di conquistare la vittoria». Il prossimo appuntamento sarà in casa, a Cagliari, dal 24 al 28 settembre.

Pilloni subito ok

Ieri a Portimão, il suo compagno di squadra Federico Pilloni (anch’è egli nel progetto Young Azzurra) si è messo già in luce nel Campionato del mondo iQFoiL Under 23. Freddy è già al comando della classifica dopo due prove svolte. Sono previsti otto giorni di regata con 148 atleti provenienti da trenta nazioni, in condizioni meteo non facili visto il periodo caratterizzato da repentini cambi di vento.

Maxi Yacht

A Porto Cervo è iniziata con una giornata di calma piatta la 35ª Maxi Yacht Rolex Cup, con ben 47 barche iscritte e i più grandi nomi della vela mondiale a bordo, da Torben Grael a Mauro Pelaschier. Il programma prevede regate fino a domenica con giovedì che verrà usato come giornata di recupero, ma è in arrivo il maestrale che garantirà lo svolgimento nel bellissimo campo di regata naturale che è il Parco della Maddalena. Anche Maddalena Spanu sarà a Porto Cervo nei prossimi giorni per prendere parte alla Maxi Yacht Rolex Cup a bordo di Viriella del socio YCCS. Vittorio Moretti con Mauro Pelaschier al timone

