Wingfoil-show al Poetto Da oggi anche gli Waszp 

Continuano al Poetto le grandi regate della vela del futuro, quella dei foil. Appena archiviato l’europeo di iQFoil, è il momento della Wingfoil Racing World Cup, tappa che precede quella brasiliana in cui verrà assegnato il titolo di campione del mondo. Ottanta atleti provenienti da 19 Paesi. Occhi puntati sui fratelli Spanu, la campionessa iridata Maddalena (YC Costa Smeralda, team Young Azzurra) dopo il primo giorno di regata è sesta in classifica; Nicolò (Windsurfing club Cagliari) per ora è quinto. Oggi altre prove in programma.

Domenica a Torregrande Eolo Beach ha organizzato la 10ª tappa di Coppa Italia, guadagnata da Ernesto De Amicis (Reale YC Canottieri Savoia), seguito da Nicolò Spanu e Andrea Pittoni (Tognazzi Marine Village). Il titolo di campione sardo va a Gioele Incani, 14 anni, dell’Eolo Beach, seguito da Spanu e da Enrico Giordano (Veliamoci). Prima tra le donne, Maddalena Spanu (YC Costa Smeralda).

Nello stesso campo di regata andava in scena l’ultima giornata di Formula Kite Youth European Championship che ha incoronato campione l’azzurro olimpico Riccardo Pianosi (Marina Militare): «Sono molto contento di questo risultato, è stato un bellissimo europeo, molto combattuto», ha commentato.

Ieri al Poetto ieri sono scese in acqua per le practice race le classi impegnate nel 2° Foil Academy International Trophy - Next Generation. Da oggi sono in gara gli Waszp.

