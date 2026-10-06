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07 ottobre 2026 alle 00:51

WingFoil Racing World Cup, medaglia d’argento per Spanu  

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Medaglia d’argento per Maddalena Spanu alla WingFoil Racing World Cup conclusa domenica a Cagliari. L’atleta Young Azzurra dello Yacht club costa Smeralda ha mantenuto per tutta la durata dell’evento la seconda posizione nella classifica generale, con nove vittorie su ventidue regate che le hanno permesso di accedere alla Medal Race dove però la francese Vaina Picot ha avuto la meglio.

Seconda al mondo

Rimane seconda in ranking mondiale in attesa dell’ ultima tappa a dicembre in Brasile dove lo scorso anno Maddalena ha conquistato il titolo. Secondo posto anche nella classifica maschile per l'italiano Alessandro Tomasi superato solo dal neozelandese Herbert.

Inizia il Grande Slam
Da oggi parte il Sardinia Grande Slam formula kite, che fino a domenica porterà i più forti rider della scena internazionale sul lungomare quartese. La manifestazione ha il patrocinio del Ministero per lo sport e per i giovani. Parteciperà anche Maddalena Spanu come allenamento in vista del
Cico a Napoli, il campionato italiano classi olimpiche dove la forte atleta oristanese si cimentera’ nella disciplina olimpica kite foil. Con lei rispettivamente nella classe Ilca 7 e IQfoil parteciperanno Cesare Barabino e Federico Pilloni, tutti atleti del programma Young Azzurra.

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