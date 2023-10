WingFoil Racing fino a domenica  

C oncluso con successo il Sardinia Grand Slam, parte oggi la quarta prova delle WingFoil Racing World Cup. In acqua sessanta atleti di 17 Paesi, inclusi il francese Ghio, la statunitense Wylde e gli italiani Franchi, Capuzzo e i fratelli Spanu. Al Poetto anche la Next Generation Foil Academy con la pluriolimpionica Sensini e Checco Bruni del Team Luna Rossa Prada Pirelli. Lo stabilimento balneare dell’Esercito è pronto ad ospitare i protagonisti dell a Sardinia Sailing Cup, in programma fino a domenica, valevole quale quarta di cinque prove delle WingFoil Racing World Cup, dopo quelle di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), Campione del Garda e Silvaplana (Svizzera). Organizzata dalla Fed evela con delega al Chia Wind Club Asd, l a manifestazione è promossa dall’assessorato al Turismo della Regione.

Sulla linea di partenza anche il campione in carica, il francese Mathis Ghio (FRA) e Fiona Wylde (USA), fresca di titolo iridato di stand-up paddle e vincitrice della tappa di Silvaplana. Ma ci saranno anche gli italiani pronti a competere per il vertice, a partire da Luca Franchi, Francesco Cappuzzo, Nicolò e Maddalena Spanu. Ieri la Practice Race, da oggi iniziano le regate con la Long distance race, con partenza programmata per mezzogiorno. Domani e sabato gli atleti si giocheranno l’accesso alle Medal Series in programma domenica.

Alla presentazione sono intervenuti Alberto Volandri, segretario generale FIV; Corrado Fara, presidente regionale della Federvela ; Alessandra Sensini, direttore tecnico giovan ile della federazione e responsabile direzione Foiling Academy Next Generation; Checco Bruni, membro del Team Luna Rossa Prada Pirelli; Bruno Perra, presidentedel Coni; Gianni Chessa, assessore regionale al T urismo e Mirco Babini, direttore organizzativo del evento.

