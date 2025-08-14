VaiOnline
WingFoil, Maddalena Spanu in World Cup sa solo vincere 

Sullo sfondo di Istanbul, Maddalena Spanu domina la classifica della tappa turca della WingFoil Racing World Cup in modo spettacolare. La campionessa di Oristano - che con il programma Young Azzurra porta il guidone dello Yc Costa Smeralda e che ha vinto sinora tutte le tappe - è in testa con tutti primi posti. Nello scenario mozzafiato del Bosforo, 55 atleti provenienti da 14 Paesi e quattro continenti si sono lanciati in gara in condizioni estreme (ma molto amate da Maddalena), con venti che andavano dai 25 nodi con raffiche fino a 35.

Anche nella flotta maschile l’Italia al momento è in testa alla classifica con Alessandro Tomasi che ha dettato il ritmo vincendo tre regate su quattro, seguito dal polacco Kamil Manowiecki e da Francesco Cappuzzo, con Nicolò Spanu, il fratello di Maddalena che corre per il Windsurfing Club Cagliari, quarto. Organizzata dal Fenerbahçe Sports Club, la regata di cinque giorni raggiungerà il suo gran finale domenica, con le Medal series.

