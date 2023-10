WingFoil, la Spanu lotta per il primato Oggi le ultime sfide 

Ultimo giorno di regate oggi per la quarta prova del campionato del Mondo di WingFoil Racing al Poetto. La Sardegna sogna l’oro con la Spanu. Ieri dalle 14 fin al tramonto i rider hanno potuto portare a termine ben 6 prove, con condizioni meteo non facili, complice la perturbazione che rendeva il vento poco stabile. Si è regatato in batterie Gold, Silver e Bronze per gli uomini e tutte in unica flotta le ragazze. Nel maschile in testa i francesi Ghio e Rattotti, seguiti dall’italiano Cappuzzo e dal neozelandese Armit. Il siciliano ieri ha avuto inizialmente difficoltà a capire il campo, ma nelle ultime tre prove ha recuperato riuscendo ad entrare in semifinale per oggi. L’oristanese Nicolò Spanu, sesto generale, si qualifica ai quarti di finale. In campo femminile invece Maddalena Spanu è qualificata nella Grand Final insieme alla francese Manon Pianazza, ottima prestazione anche per la ligure Marta Monge e Orane Ceris.

I fratelli Spanu

I due oristanesi con mare e vento si sono cimentati fin da piccoli, prima per gioco poi sempre in modo più professionale dal tecno al surf passando per il kite e ora sono entusiasti di regatare in WingFoil. Si dividono tra scuola – Maddalena fa il quarto anno al liceo e Nicolò l’università – tanta preparazione atletica e allenamenti tutti i giorni, seguiti dal papà-coach. Rappresentano bene questo nuovo movimento che si cimenta in classi moderne e velocissime.

Le finali

Oggi dalle ore 12 davanti allo stabilimento dell’Esercito le ultime regate. Alla Medal Series di oggi hanno avuto accesso i migliori dieci classificati, uomini e donne. La corsa alle medaglie si svolgerà con la nuova formula dello KnockOut system. I primi due di ogni categoria vanno direttamente alla Grand Final, portando con sé rispettivamente 2 e 1 match point. Per la Medal Race la sfida sarà tra i francesi Rattotti e Ghio, grandi dominatori ieri delle prove, e tra Spanu e Pianazza nelle donne.

