Wingfoil, i fratelli Spanu cercano il podio a Cagliari 

Dopo un giorno di stop, ieri al Poetto sotto un cielo grigio ma con un bel maestrale sono tornati in mare i Wingforil per la tappa speciale della Racing World Cup Sardinia e e gli Waszp impegnati nel Trofeo Foil Academy. Non ha deluso le attese Maddalena Spanu, la giovane oristanese del team Young Azzurra (YCCS) che, grazie a tre primi posti e altri buoni piazzamenti, ha scalato la classifica sino al secondo posto, a tre punti dalla francese Manon Pianazza. «È stata una giornata intensa ma fantastica, sono felice di aver chiuso l’ultima prova tagliando prima il traguardo. Ora ci giochiamo la vittoria di questa tappa, le previsioni meteo sembrano favorevoli, darò tutta me stessa».

Oggi medal series per i primi 10 della flotta gold. Anche il fratello Nicolò Spanu, al momento sesto, regaterà per un buon piazzamento. Diretta sulla pagina YouTube e Facebook “WingFoil Racing”, col commento tecnico di Mirco Babini, coordinatore Sardinia Sailing Cup e presidente Iwsa.

