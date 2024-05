Wingfoil, da domani la Coppa Italia al Poetto 

Si svolge domani e domenica al Poetto la 5° tappa del Trofeo Coppa Italia Wingfoil e tutti gli occhi sono per i fratelli oristanesi Maddalena (in forza allo Yacht Club Costa Smeralda) e Nicolò Spanu, tesserato per il Windsurfing Club Cagliari, che organizza assieme alla Classe kiteboarding e wingsport Italia e che schiera il maggior numero di atleti. Tra loro, anche per cercare punti per il Campionato Zonale, Carlo Ciabatti, Andrea Melis, Piero Gessa, Diego Marghinotti, i fratelli Orlowski, Fabrizio Loddo, Eleonora e Giuseppe Tiano, Stefano Balzano. C’è curiosità anche per il navigatore dorgalese Gaetano Mura (Circolo Nautico Arbatax), ma ci sono anche atleti dell’Eolo Beach Sports e dello Yacht Club Cagliari. Prima prova domani alle 14. Le categorie sono Open, Youth U21, Youth U15, Master e Grand Master maschili e femminili.

Clean Beach Day

Intanto la stessa Maddalena Spanu, reduce dal terzo posto al Mondiale racing in Turchia, ha partecipato ieri allo Clean Beach Day, sulla spiaggia di Tre Monti a Baja Sardinia, assieme agli altri atleti del programma Young Azzurra, Cesare Barabino e Freddy Pilloni, e a circa un centinaio di studenti delle classi prime della scuola secondaria di primo grado di Arzachena e Abbiadori. L’appuntamento annuale è promosso dallo YC Costa Smeralda per sensibilizzare sul rispetto per l’ambiente.

