WingFoil, al Poetto vola il francese Ratotti 

Primo giorno di regate, ieri, per gli atleti della quarta prova della WingFoil Racing World Cup. Grazie ad un bel vento dai quadranti sud prima e sud ovest successivamente si sono potute disputate due prove. Una sfida tra Italia e Francia nella long distance che ha visto tra gli uomini dominare in entrambe le prove il giovane francese Julien Ratotti, entusiasta delle condizioni meteo del Golfo degli Angeli. Secondo posto per il palermitano Francesco Cappuzzo, terzo il campione francese Mathis Ghio, seguito da Nicolò Spanu che per un avaria nella seconda prova ha perso diverse posizioni. Per le donne invece in testa l’oristanese Maddalena Maria Spanu con 2 vittorie secche, brava nel precedere le colleghe d’ Oltralpe Oran Ceris e Manon Pianazza.

Giochi ancora aperti con altre tre giornate di regate in programma.

Il wingfoil

È una disciplina che consente di navigare su una tavola “volante”, grazie all’azione dell’hydrofoil, un’appendice con un profilo alare posizionata sotto la tavola, la cui propulsione si ottiene grazie alla wing, una vela con due parti gonfiabili tenuta in posizione dal rider e non vincolata alla tavola. Diverse le specialità, tra cui il race, il freestyle e il wave.

L’accademia

Sono anche i giorni della Foil academy, un clinic di Waszp, il singolo giovanile foil indicato dalla Federazione, il singolo foil più diffuso al mondo. Presenti il timoniere di Luna Rossa Checco Bruni e la plurimedagliata olimpionica Alessandra Sensini.

