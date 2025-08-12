VaiOnline
Vela.
13 agosto 2025 alle 00:31

Wing Foil, Spanu rilancia la sfida nella World Cup 

Parte domani a Istanbul nel prestigioso Fenerbahçe Sports Club la terza tappa della World Cup di Wing Foil. In regata anche Maddalena Spanu, la forte atleta oristanese del team Young Azzurra dello Yacht Club Costa Smeralda. La squadra italiana si presenta molto agguerrita, con Maddalena anche Charlotte Baruzzi e Maria Monge, tutte fortissime. Tra i ragazzi, occhi puntati su Francesco Cappuzzo e Nicolò Spanu, fratello di Maddalena atleta e del Windsurfing Club Cagliari.

Il guanto di sfida

«Dopo la tappa di Silvaplana in Svizzera ho cercato di allenarmi il più possibile», ha spiegato Maddalena Spanu. «In ogni sessione di allenamento ho cercato di dare il cento per cento, alternando lavoro intenso a giornate di riposo. È stato molto importante calibrare una preparazione che mi consentisse di arrivare a questo evento allenata e pronta fisicamente, ma non affaticata», ha poi tenuto a precisare. «La tappa in Turchia si prospetta impegnativa, con avversari forti e condizioni che potrebbero rivelarsi imprevedibili. Il mio obiettivo resta sempre quello di dare il meglio in ogni prova».

Il programma

Dopo Istanbul, ci sarà la tappa in Cina, dal 3 a 7 settembre. Una delle più importanti (e quindi decisiva) di tutto il campionato in quanto, nel ranking, ha il punteggio più alto. Da quella tappa in poi si delineerà in modo chiaro la classifica e si capirà chi potrà lottare fino in fondo per il titolo mondiale.

Sardina Grand Slam

Per i Wing Foil ci sarà poi l’appuntamento cagliaritano dal 23 al 28 settembre dove si correrà il mondiale di formula wing, appuntamento che precede il Sardina Grand Slam che quest'anno torna per la nona edizione, in programma a Quartu Sant'Elena, dal 28 settembre al 5 ottobre. È diventato una tappa fissa per le ottime condizioni meteo e per la perfetta organizzazione. Si assegnerà il titolo di campione del mondo di formula kite, la classe olimpica volante che ha debuttato lo scorso anno ai giochi di Parigi.

