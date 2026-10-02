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03 ottobre 2026 alle 00:26

Wing Foil Racing, la sarda Spanu insegue la campionessa Picot 

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La 2026 Wing Foil Racing World Cup Sardinia sarà in scena al Poetto di Quartu fino a domani. La competizione ormai appuntamento fisso da anni richiama i più forti rider del mondo, confermando la Sardegna come campo di regata internazionale Wing Foil racing. Nella classifica femminile dopo tre giornate di regata resta al comando la francese campionessa del mondo Vaina Picot, seguita a stretto giro dalla forte atleta oristanese Maddalena Spanu che fa parte del progetto Young Azzurra dello Yacht Club Costa Smeralda. Condizioni meteo favorevoli attese anche per oggi, sempre dal quadrante sud, che garantiranno lo svolgimento delle prove in programma, in previsione della Medal Series che assegnerà la vittoria della tappa sarda della 2026 WingFoil Racing World Cup.

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