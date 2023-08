Wine Festival, a Jerzu spazio ai libri 

Tutto è pronto per Jerzu Wine Festival: da domani fino al 10 agosto, con Calici di Stelle, il paese si animerà con tante iniziative. Le giornate dei 3, 4 e 5 agosto saranno dedicate ai libri con le presentazioni de “Nel modo di sotto” di Ornella Busalla, nella sala consiliare alle 18.30, stesso orario per venerdì in piazza Mereu con “Un filo nel vento” di Roberta Sale. Il 5 sempre alle 18.30 il volume “Un traditore” di Maria Tiziana Putzolu Mura.

Domenica 6, dalle 8.30 alle 18, si prosegue con la giornata della Vespa e dello sport. Lunedì 7 spazio alle attività ludiche con in giochi per bambini alle 18.30 e con la “Corrida e musica in piazza” alle 22. Martedì 8 la giornata del cinema. Il 9 ancora sport con Jerzu Run Festival con una gara di atletica per le vie del paese. Finale il 10 agosto con Calici di Stelle che ogni anno attira migliaia di persone amanti del re Cannonau. Alle 18.30 verranno aperte le cantine storiche

