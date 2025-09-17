VaiOnline
Sorgono.
18 settembre 2025 alle 00:14

Wine and Sardinia, in gara tante cantine dell’Isola 

Cannonau, vermentino, bovale, vernaccia e tanti altri prodotti dell’enologia sarda sono stati al centro della decima edizione di Wine and Sardinia a Sorgono, il concorso che celebra i vini dell’Isola, che ha annunciato in settimana le etichette premiate, suddivise per categorie di degustazione. L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune e con il patrocinio del Masaf e della Regione, dell’Associazione italiana sommeliers Sardegna, Assoenologi Sardegna e la partnership della storica rivista “Civiltà del bere”, ha visto la partecipazione di tantissime cantine provenienti da tutta l’Isola, valutate da una giuria di alto profilo composta da enologi, esperti di viticoltura, sommelier e giornalisti del settore di fama nazionale e internazionale. A brillare particolarmente i vini del Mandrolisai e della provincia di Nuoro che confermano la grande crescita del settore nel territorio. «Tipologie di vini molto interessanti, una grande particolarità nei rossi, in uno stile estremamente moderno», ha detto il presidente della commissione Arnaud Germain, viticoltore ed enologo in Borgogna. L’atto conclusivo della manifestazione il 18 e 19 ottobre con il salone espositivo Wine and Sardinia, e la premiazione dei vini migliori.

