Windsurfing club, il caso in Tribunale 

Dopo una serie di ricorsi e sentenze in ambito federale e sportivo, ora approderà anche nelle aule del Tribunale penale la “guerra” interna al windsurfing club di Cagliari. La gup Claudia Falchi Delitala ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio per stalking e diffamazione mossa dal pm Gilberto Ganassi nei confronti dell’ex presidente del club Roberto Festa e, solo per la contestazione di diffamazione, anche nei confronti del dirigente Alberto Diaz.

Le imputazioni

Il primo è accusato di aver minacciato e perseguitato con insulti e vessazioni la madre di un giovanissimo atleta legata allo schieramento avverso dall’agosto 2022 al marzo 2024. A entrambi, poi, viene contestata la diffamazione per aver affisso nella bacheca del club sportivo di Marina Piccola un decreto ingiuntivo proposto dalla donna (di cui non si pubblica il nome solo a tutela dell’identità del figlio minore) con l’intento – secondo l’accusa – di screditarla. Il processo prenderà il via il 6 ottobre davanti al giudice monocratico.

Lo scontro

Sullo sfondo del procedimento penale ci sarebbe uno scontro violentissimo tra due anime del windsurfing club, approdato in esposti incrociati sia in ambito sportivo che in quello penale.

Anche Festa, difeso dagli avvocati Rita Dedola e Carlo Fancello (che assiste anche Diaz), aveva presentato una querela a suo tempo contro l’attuale controparte che – stando alle indiscrezioni – sarebbe sfociata in una richiesta di archiviazione da parte del pm Ganassi. Al provvedimento i legali si sarebbero opposti, ma ancora non è stata fissata l’udienza. «Il processo», chiarisce l’avvocata Rita Dedola, «sarà la sede dove tutte le vicende saranno chiarite». La donna è assistita da Maria Luisa Vernier. (fr.pi)

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