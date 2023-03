Windsurfer, il “Gessa” va a Torzoni e Clarkson  

Per la seconda volta, Alessandro Torzoni e Giulia Clarkson incidono il loro nome sul Trofeo Gian Franco Gessa, assegnato sulla base della classifica assoluta della regata nazionale Windsurfer, organizzata al Poetto dal Windsurfing Club Cagliari in condizioni diametralmente opposte.

Se nella giornata di sabato il maestrale aveva soffiato generoso e rafficato, per la gioia dei sessanta iscritti, domenica il vento da sud ha fatto fatica a entrare, tanto da permettere lo svolgimento di una sola regata completa.

Il toscano Torzoni, già vincitore del trofeo due anni fa e primo anche nella categoria Pesanti, si è ripetuto mettendo a segno tre primi e un sesto posto, più un undicesimo eliminato grazie allo scarto. Dietro di lui, sempre nella classifica assoluta, un altro windsurfista di grande esperienza, Luca Frascari. Per quest’ultimo anche il primato nella categoria Leggeri, dove ha conquistato il secondo posto Giorgio Falqui Cao, uno dei tanti giovani di talento locali che in questo weekend ha messo in pausa le tavole Techno 293 o IQFoil per cimentarsi con il Windsurfer e con una platea di veterani.

Meno numerosa, ma comunque agguerrita, la rappresentativa femminile, capeggiata dalla campionessa cagliaritana Giulia Clarkson, al secondo successo dopo quello del 2020. Con lei, salgono sul podio rosa Teresa Medde e Valeria Zullo. Nelle altre categorie, si registra la vittoria di Pierluigi Caproni (Under 15) e Luca Straccialini (Under 19).