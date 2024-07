Windsurf, Maggetti resiste: 3ª 

Giornata impegnativa sul campo di regata di Marsiglia, la baia scelta per lo svolgimento delle gare di vela di Parigi 24. Cinque prove come da programma sia per l’IqFoil maschile, sia per quello femminile. in cui è impegnata Marta Maggetti. La cagliaritana, che gareggia per il gruppo sportivo della Guardia di Finanza, è scivolata da secondo al terzo posto con 51 punti, solo uno di distacco dall’israeliana Sharon Kantor, seconda. Ieri sono state disputate regate in slalom e quando il vento è finalmente aumentato si è passati alla course race. Marta dopo due prove sotto tono, ha ripreso la sua carica piazzandosi prima quarta e infine terza nell’ultima. In testa alla classifica con grande distacco sempre l’inglese Emma Wilson che sinora non è masi scesa sotto il secondo posto di manche.

Giornata-no invece per il collega Nicolò Renna, che è sesto penalizzato da due prove finite male, e per le ragazze dello skiff, Jana Germani e Giorgia Bertuzzi, che si trovano none,dopo il terzo posto di ieri, per due brutti risultati. Oggi altra giornata importante in vista della Medal Race, previste cinque prove.

