Nemmeno la doppia allerta sulla salute in casa Windsor sembra possa riavvicinare il principe ribelle Harry alla Royal Family britannica. Almeno a dar retta al mancato preavviso riservato al duca di Sussex - secondo membro adulto della dinastia nella linea di successione - non solo sulla notizia dell’intervento all’addome per Kate, principessa di Galles, ma persino su quella dell’operazione alla prostata che attende il padre, il 75enne Carlo III.