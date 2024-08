Windfoil, Spanu 2ª iqfoil, pilloni è 7° 

L’ha tradita il vento leggero della Cina che non ha permesso la disputa della Medal race. Maddalena Spanu chiude però con un ottimo secondo posto la tappa del World Championship WingFoil in Cina. Già detentrice del titolo 2023, la giovane oristanese del team Young Azzurra (progetto dello Yacht club Costa Smeralda) a Pingtan Island ha dovuto dare strada alla diciassettenne spagnola Nia Suardiaz, che si era avvantaggiata nei precedenti giorni di regata. Il fratello Nicolò Spanu si è dovuto accontentare del nono posto.

IqFoil in Svizzera

A Silvaplana, in Svizzera è andato in scena il campionato mondiale Under 23 di IqFoil. per Federico “Freddy” Pilloni anche lui del progetto Young Azzurra, dopo giorni un po’ altalenanti, è arrivato un bel settimo assoluto. Un risultato che lo rende felice, dato che si era prefissato di entrare nei primi dieci, visto anche l’alto livello dei concorrenti.

I 420 di Olbia

La nuova squadra 420 della Lega Navale Italiana di Olbia ha partecipato a Campione del Garda alla Regata Romeo Cup, organizzata dal Circolo Univela. Una bella prima esperienza per i ragazzi allenati da Daniele Murru, che si sono confrontati con 23 equipaggi provenienti da tutta Italia, nell’ottica del programma di rilancio del doppio in Sardegna promosso dalla LNI olbiese.

